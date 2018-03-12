فايننشال تايمز: طرح أرامكو قد يتأجل إلى العام المقبل

القاهرة- مصراوي:

قالت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الإثنين إنه من المرجح تأجيل الطرح العام لشركة أرامكو السعودية في الأسواق ليكون العام المقبل بدلا من الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بريطانيين تحدثوا مع مسؤولين سعوديين قولهم إن "طرح أرامكو من المتوقع أن يتأجل عن هذا العام".

وتستهدف السلطات السعودية إدراج ما يصل إلى 5% من الشركة التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم في البورصة السعودية وفي واحدة أو أكثر من الأسواق العالمية في طرح عام أولي قد يجمع 100 مليار دولار، وفقا لتقديرات سابقة لرويترز.

وكان من المرجح أن يتم إدراج الشركة خلال النصف الثاني من هذا العام، وفقا لتصريحات سابقة لمسؤولين سعوديين.

ونقلت الصحيفة عن المصادر قولهم إن لندن لاتزال لديها فرصة جيدة لضمان إدراج أرامكو في بورصتها، لكن إدراج الشركة في بورصة أجنبية من المرجح ألا يتم إلا في 2019 على أقرب تقدير.

وتتنافس بورصات نيويورك ولندن وهونج كونج، على استضافة الشق الدولي من الطرح العام الأولى لأرامكو، فضلا عن البورصة السعودية.

ويوصف طرح أرامكو بالأكبر في العالم على الإطلاق، حيث يتوقع أن تبلغ بقيمة 2 تريليون دولار.