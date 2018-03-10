المصرية للاتصلات تفتتح مركزا لخدمة العملاء بمول مصر

كتبت- شيماء شلبي:

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها افتتحت اليوم السبت، مركزا لخدمة العملاء داخل مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضافت في بيان صحفي أن المركز يعد أحد أكبر وأحدث مراكزها لخدمة العملا، حيث سيقدم خدمات لأكثر من 200 ألف عميل من خلال حزمة متنوعة من خدمات الاتصالات المتكاملة.

وتصل مساحة المركز الجديد 200 متر، ويأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للشركة للاستمرار في التطوير والتوسع للفروع الرئيسية والتواجد في المناطق الحيوية لخدمة جميع شرائح عملاء الشركة، بحسب البيان.

وقال أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، في البيان إن المركز سينضم لمراكز وشبكة خدمة العملاء بالشركة والتي تزيد عن 450 مركزا ومنفذا للبيع على مستوى محافظات الجمهورية.

وبحسب البيان شارك في افتتاح الفرع الجيد، عدد من قيادات الشركة، فضلا عن الفنان كريم عبد العزيز، بطل الحملة الترويجية الأخيرة للشركة.

وكانت الشركة أطلقت خدماتها المتكاملة للمحمول، من خلال شبكة We، في سبتمبر الماضي، فضلا عن أنها تحتكر خدمات التليفون الأرضي في مصر.