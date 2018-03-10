جمال نجم: الأهلي اليوناني لم يتقدم بطلب للتخارج من مصر حتى الآن

كتبت- منال المصري:

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك الأهلي اليوناني، لم يتقدم حتى الآن، بخطاب رسمي، للمركزي، من أجل التخارج من السوق المصري.

وكان مصدر مسؤول في البنك الأهلي اليوناني، قال لمصراوي، في ديسمبر الماضي، إن البنك يجري حاليا، عملية تقييم لأصوله، في مصر، تمهيدا للتخارج.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن "أي خطوة يقوم بها البنك في إطار عملية التقييم والتخارج يتم إخطار البنك المركزي المصري بها باعتباره الرقيب علي القطاع المصرفي".

وقال المصدر، إن "تخارج البنك لايتعلق بالسوق المصري ولكن بسبب الأزمة المالية في ليونان والاتجاه لتخارجها من أصوالها في دول العالم".

ويمتلك 17 فرعا في مصر، بحسب موقعه الإلكتروني.

ويمثل تخارج البنك الأهلي اليوناني ثاني خروج للاستثمارات اليونانية بقطاع البنوك من السوق المصري بعد تخارج بنك بيريوس.

وأضاف نجم، في تصريحات على هامش تكريم إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق، يوم الخميس الماضي، أنه بخصوص طرح بنك القاهرة في البورصة وبيع المصرف المتحد، فإن "البنك المركزي يدرس حتى الآن آليات الطروحات".