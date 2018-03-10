البنك العقاري يطرح مزايدة لبيع قرية "لونج بيتش" بعائد متوقع 1.2 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر في البنك العقاري المصري، لمصراوي، إن البنك سيطرح مزايدة لبيع قرية "لونج بيتش" في العين السخنة، المملوكة له، ضمن خطة للتخلص من أصول البنك العقارية.

وتبلغ قيمة محفظة الأصول العقارية المملوكة للبنك حوالي 2.9 مليار جنيه، كما أن تزيد نتيجة التسويات التي يجريها البنك مع عملائه المتعثرين.

"البنك سيطرح مزاد علني يوم 18 مارس الجاري لبيع قرية لونج بيتش بعائد متوقع 1.15 مليار جنيه " بحسب ما قاله المصدر.

وأوضح أن القرية تضم وحدات سكنية عبارة عن 140 فيلا و500 شاليه و270 غرفة فندقية ملحق بها مبنى لخدمة الغرف الفندقية و8 حمامات سباحة ومول تجاري و46 محلا بالسوق الخارجي ومنطقة مطاعم وكافيتريات، وجراج انتظار سيارات خاص بالقرية، فضلا عن شاطئ ضخم بطول ألف متر، وسكن للعاملين ونادٍ صحي.

ويتبنى البنك خطة لبيع وتسويق الأصول العقارية التي آلت إليه من عمليات التسوية التي يبرمها مع عملائه المتعثرين، وتمكن خلال الفترة الماضية من تحقيق حصيلة بقيمة 700 مليون جنيه، من بيع 139 فيلا بمدينة شرم الشيخ، وفقا لما قالته المصادر.

ويعمل البنك على زيادة التسويات النقدية مع العملاء في المفاوضات التي يجريها حاليا لتسوية الديون المتعثرة، بحسب ما قالته المصادر.