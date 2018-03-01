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فاو: ارتفاع أسعار الغذاء 1.1% في فبراير

04:10 م الخميس 01 مارس 2018
فاو: ارتفاع أسعار الغذاء 1.1% في فبراير

منظمة الفاو

القاهرة- مصراوي:

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في فبراير مقارنة بالشهر السابق حيث تفوق تأثير زيادة أسعار الحبوب الأساسية ومنتجات الألبان على انخفاض قيمة الزيوت النباتية.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة حبوب وزيوت نباتة ومنتجات ألبان ولحوم وسكر، 170.8 نقطة بارتفاع 1.1 بالمئة مقارنة مع يناير.

وانخفضت أسعار الغذاء في الأسواق العالمية 2.7 بالمئة مقارنة مع فبراير شباط من العام الماضي.

وخرجت السلع الزراعية من مرحلة شديدة التقلب وقالت الفاو إنها تتوقع أن تظل مستقرة على مدى العقد المقبل.

ورفعت الفاو تقديراتها لإنتاج محصول الحبوب عالميا في 2017 بمقدار مليوني طن إلى 2.642 مليار طن وهو مستوى قياسي مرتفع.

وفي أول تقديرات 2018 بشأن إنتاج القمح توقعت فاو أن يبلغ الإنتاج 744 مليون طن. وقالت إن هذا سيتجاوز المتوسط لكنه سيكون ثاني انخفاض سنوي على التوالي.

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