حازم حجازي يبدأ رسميا عمله نائبا رئيس بنك القاهرة

كتبت- منال المصري:

تولى المصرفي حازم حجازي، رسميا اليوم الخميس، منصب نائب رئيس بنك القاهرة، والمشرف على إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان مصراوي نقل عن مصدر مصرفي، الشهر الماضي، قوله إن حجازي، سيتولي منصب نائب رئيس بنك القاهرة، بداية من أول مارس، خلفا لمحمد مشهور، بعد أن صرف نظره، عن منصب نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، الذي كان من المقرر أن تولاه رسميا في مارس.

وتقدم حجازي باستقالته من منصب الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري في نهاية العام الماضي.

ويمتلك حجازى خبرة مصرفية تقترب من 30 عاما في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة المصرفية.

ونجح حجازى في نمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتتجاوز حاليا 40 مليار جنيه في البنك الأهلي مقابل 3 مليارات جنيه في 2009.

وعمل حجازى في عدد من البنوك المصرية على مدار عمله بالجهاز المصرفي.