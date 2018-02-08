تفاصيل "شهادة أمان" التي طالب بها السيسي للتأمين على العمالة اليومية

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية، اليوم الخميس، إن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، سيعقد مؤتمرا صحفيا، الأسبوع المقبل، لتدشين شهادة ادخارية جديدة ذات عوائد دورية، وتغطية تأمينية، تحت اسم شهادة "أمان".

وتستهدف هذه الشهادة الجديدة توفير شبكة تأمين ضد الوفاة والحوادث، لبعض شرائح المجتمع مثل العمالة اليومية والمرأة المعيلة و الفلاحين وأي مواطن يفتقر للحماية التأمينية.

وقالت المصادر لمصراوي، إن هذه الشهادة ستكون متوفرة عبر البنوك العامة الكبرى الثلاث، وهي الأهلي المصري ومصر والقاهرة، بالإضافة إلى البنك الزراعي المصري.

وتطرح هذه الشهادة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي طالب الحكومة في مؤتمر لافتتاح الصوب الزراعية في مطروح، اليوم الخميس بتوفير آلية للتأمين على العاملين باليومية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته الرسمية على الفيس بوك، اليوم، إن الرئيس السيسي، وجه بإنشاء نظام تأمين علي الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من ١٨ إلى ٥٩ سنة، وبدون كشف طبي، على أن يتم إطلاق التأمين الجديد في أقرب وقت.

وأضاف أنه من المقرر أن يتضمن التأمين الجديد شهادة تأمين علي الحياة بفئات تتراوح بين 500 و٢٥٠٠ جنيه، تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية، أو بحادث، بمقدار يتراوح بين ٥٠ ألفًا و٢٥٠ ألف جنيه، أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين ٥ إلى١٠ سنوات، بمقدار يتراوح من ١٠٠٠ و٣٠٠٠ جنيه.

وقالت المصادر إن أجل شهادة أمان 3 سنوات ويتم تجديدها تلقائيا، وإنه يحق للعميل استرداد قيمتها بعد إصدارها بفترة محددة، ولكن تسقط عنه مزايا الشهادة المتمثلة في مبلغ التأمين.

وأشار المصدر إلى أن العميل يستفيد بخدمة التأمين علي الشهادة من وقت شرائها، أي أنه في حال الإصابة أو الموت بعد شراء الشهادة مباشرة يستطيع الحصول على التأمين، سواء صاحب الشهادة في حالة الإصابة أو الورثة في حال الوفاة.

"الشهادة ذات الـ 500 جنيه تستحق 50 ألف جنيه تأمين على الحياة أو الإصابة وتزيد قيمة التأمين مع زيادة قيمة الشهادة"، بحسب أحد المصادر.

وقال المصدر إن الشهادة تتيح للعميل الاختيار بين الحصول على راتب شهري أو قيمة التأمين حسب رغبة العميل بعد الإصابة أو الورثة في حالة الوفاة.

وكان مصراوي، انفرد بنشر تفاصيل الشهادة الجديدة في ديسمبر الماضي، وقالت مصادر مصرفية، إن الشهادة بمزايا تأمينية وعوائد دورية، مستهدفة المواطنين البسطاء حيث توفر لهم تغطية تأمينية ضد الوفاة والعجز والإصابة والحوادث، بجانب الفوائد.

​وكان محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، قال اليوم الخميس، خلال تدشين شركة مصر للتأمين التكافلي، إن شركة مصر لتأمينات الحياة، ستصدر الأسبوع المقبل، منتجات تأمينية، تغطي الفئات المهمشة ومحدودة الدخل.

وأضاف يوسف، أن هذه الفئات مثل الفلاحين والعمال والعاملين باليومية والمرأة المعيلة.

وقال إن المنتج يقوم على شراء شهادة من أحد البنوك الأربعة المتعاقد معها، وهي الأهلي ومصر والقاهرة وبنك الائتمان الزراعي، ويحصل العميل على نسبة عائد جيدة، وكذلك يتم التأمين على حياته.

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