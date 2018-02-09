رويترز: مصر تسعى لشراء كمية "غير محددة" من القمح للشحن في مارس

(مصراوي):

أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة، الخميس، لشراء كمية "غير محددة" من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الثاني عشر إلى الثاني والعشرين من مارس المقبل.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف- بحسب رويترز- إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين/ أو قمح الطحين من 14 دولة هي: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، والأرجنتين، وروسيا، وقازاخستان، وأوكرانيا، ورومانيا وبلغاريا، والمجر، وباراجواي.

ولفتت الوكالة إلى أن العروض يجب أن تصل إلى الهيئة، الجمعة. ومن المنتظر أن تعلن نتائج المناقصة في عصر اليوم نفسه، حيث تكون العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.

وفي مناقصتها السابقة في الثاني من فبراير اشترت الهيئة 180 ألف طن من القمح الروسي.

وقبيل تلك المناقصة خفضت الهيئة الحد الأدنى المطلوب لنسبة البروتين في القمح المستورد من المناشئ الرئيسية ومن بينها روسيا، أكبر الموردين، إلى 11.5% من 12%. وبشكل عام فإن مثل هذه الخطوة تهدف إلى دفع الأسعار للانخفاض بالسماح باستيراد قمح أقل جودة.

وفرضت الهيئة أيضا سقفا لغرامات التأخير وزادت رسوم الغربلة من دولارين إلى ثلاثة دولارات للطن.