صعود جديد للدولار أمام الجنيه في بعض البنوك مع بداية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي قناة السويس وأبوظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته مساء أمس، بينما استقر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.61 جنيه للشراء، و17.71 جنيه للبيع مساء أمس.

كما صعد في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.64 جنيه للشراء، و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي والقاهرة ومصر عند مستوى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنكي البركة وكريدي أجريكول عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

كما استقر في البنك التجاري الدولي عند 17.56 جنيه للشراء، و17.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في الإسكندرية 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع وهي نفس أسعاره بالأمس.

كما بقى الدولار ثابتا في البنك العربي الإفريقي عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.