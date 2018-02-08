الحكومة تطلق شركة جديدة للاستثمار في الإعلام

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة أيادي للاستثمار والتنمية، اليوم الخميس، تأسيس شركة كرييتيف ميديا فنتشرز (إبداع)، برأس مال مصدر 250 مليون جنيه، للاستثمار في قطاع الإعلام.

وشركة أيادي هي الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي، التابع لوزارة التخطيط، وتديرها شركة إن آي كابيتال للاستشارات، وهي أيضا شركة تابعة لنفس البنك.

وقالت الشركة في بيان حصل عليه مصراوي، إنها تعتزم الاستثمار في قطاع الإعلام الرقمي والتكنولوجي، وكذا قطاع الإعلام التقليدي، "بما يعزز مكانة مصر في الإعلام".

وقال أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، و رئيس شركة أيادى للاستثمار والتنمية، إن شركة "إبداع" تستهدف الاستثمار في قطاع الإعلام بغرض تطوير الصناعة، والمساهمة في زيادة المردود الاقتصادي للقطاع في الدخل القومي.

وأضاف أن إدخال التكنولوجيا للقطاع والاستثمار في رواد الصناعة يعزز من مكانة مصر الإعلامية، واستعادة مكانتها، بحسب البيان.

وقال أشرف غزالي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال، إن "شركة كرييتيف ميديا فنتشرز (إبداع) ستقوم بالتركيز على الاستثمار في الشركات الناشئة وسريعة النمو وخاصة في قطاع الإعلام التكنولوجي بما له من فرص نمو كبيرة تتماشى مع الاتجاه العالمي في الاستثمار".