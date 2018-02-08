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تراجع طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي مع بداية تعاملات اليوم

10:36 ص الخميس 08 فبراير 2018
تراجع طفيف لمؤشر البورصة الرئيسي مع بداية تعاملات اليوم

البورصة

كتبت- إيمان منصور:

شهد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.01%، عند مستوى 15036 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

فيما ارتفع مؤشر EGx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.02%، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنحو 0.03%.

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية، بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن تعافت السوق الأمريكية من موجة الانخفاض التي لحقت بها على مدار أكثر من جلسة، ليصعد مؤشرها الرئيسي بنسبة 2.17%.

 

البورصة مؤشرات البورصة السوق الأمريكية

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