وزيرة الاستثمار توقع اتفاقيتين مع لجنة المنحة السعودية وشركتي "بلس" و"هيرميس"

القاهرة (أ ش أ):

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اتفاقيتين استثمارتين مع لجنة "منحة المملكة العربية السعودية" للمساهمة في دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر ودعم العاملين في منظومة النقل التشاركي وقطاع الرعاية الصحية، وذلك بقيمة اجمالية بلغت 250 مليون جنيه.

وتم التوقيع في إطار مبادرة "فكرتك شركتك"، بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية تفعيلا لقانون الاستثمار، وما نص عليه من وجود فرص متساوية ودعم ريادة الأعمال والمستثمر الصغير، وذلك بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، والنائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحسن عادل، نائب رئيس البورصة.

وأفاد بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي بأن الوزيرة وقعت الاتفاقية الأولي مع الدكتور شهاب مرزبان، رئيس الجانب المصرى في لجنة المنحة السعودية، والمهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودي بلجنة المنحة وكل من: حازم موسى، وسعيد زعتر، عضوي مجلس إدارة شركة "بلس" للتأجير التمويلي، إحدى شركات التابعة لشركة "ثروة كابيتال" بقيمة 100 مليون جنيه.

ووقعت وزيرة الاستثمار، الاتفاقية الثانية مع المهندس حسن العطاس، وكل من: أحمد الخولي الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية "هيرميس" للتأجير التمويلي، وطلال العياط مدير الإدارة المالية بالشركة، وفاطمة لطفي عضو مجلس إدارة الشركة بقيمة 150 مليون جنيه.