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الإحصاء: التضخم السنوي يسجل 17% في يناير عند أدنى مستوى له منذ 14 شهرا

09:41 ص الخميس 08 فبراير 2018
الإحصاء: التضخم السنوي يسجل 17% في يناير عند أدنى مستوى له منذ 14 شهرا

ارشيفية

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال يناير الماضي إلى 17% مقابل 22.3% في ديسمبر الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

وسجل التضخم السنوي في يناير أقل مستوى له منذ شهر أكتوبر 2016 والذي بلغ فيه 14%.

وكانت بنوك استثمار توقعت تراجع معدل التضخم السنوي مع بداية شهر ديسمبر الماضي.

وسجل التضخم السنوي في ديسمبر الماضي أقل مستوى له منذ شهر نوفمبر 2016.

ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية.

وليس معنى تراجع معدل التضخم أن الأسعار انخفضت ولكن يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.

لتضخم السنوي البنك المركزي الجهاز المركزي للتعبئة

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