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رئيس الحكومة التونسية يقرر إعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه

09:42 م الأربعاء 07 فبراير 2018
رئيس الحكومة التونسية يقرر إعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد

تونس - (أ ش أ):

قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الأربعاء، تفعيل إجراءات إعفاء محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري من منصبه.

وذكرت صحيفة الشروق التونسية أنه عملا بأحكام الفصل 78 من الدستور، قدم الشاهد مقترحا إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يتعلق بإعفاء العياري من مهامه على رأس البنك المركزي التونسي، واقتراح تعيين السيد مروان العباسي خلفا له.

هذا المحتوى من

Asha
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