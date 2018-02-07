وزير قطاع الأعمال: تغيير نشاط الشركات أحد الحلول المطروحة

كتبت- شيماء حفظي:

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن تغيير نشاط الشركات يعد أحد طرق مواجهة تراجع أداء الشركات ما يعني أنه يعد بديلاً عن إغلاقها.

وأضاف بدوي، في مؤتمر صحفي، أن هناك بدائل أخرى مثل الهيكلة والتغيير الاداري لكن لا يمكن تحديدها إلا وفقا لموقف كل شركة، خاصة أن الدولة لديها أصول يجب استغلالها بأمثل طريقة.

وقال إن بعض الشركات تعمل في قطاع جيد وتحقق أرباحاً وشركات أخرى لم تنجح في قطاعها سواء بسبب القطاع نفسه أو لسوء أداء الشركة نفسها مثل شركات الأسمنت والأدوية وهذا سبب سوء إدارة.

وأضاف أن صناعة السيارات على سبيل المثال أصبحت عليها ضغوط كبيرة خلال السنوات السابقة، وتراجعت بنحو 70% ، وهو ما أثر على الشركات التابعة لهذا القطاع.

وقال إن "النصر للسيارات آخر موديل 28 وانت حاليا تنافس مَنْ في ظل التطور الكبير. فإما أن توقف الاستيراد أو تصرف أموالا طائلة وهذا مُكلف جدا. ولابد للنظر لبدائل أخرى".

وأضاف الوزير أنه في حال الشركات المتأثرة بأزمة كافة القطاع أنه لابد من اتخاذ حلول جذرية وإعادة نظر كاملة في الشركات.

وتابع أن هناك موروثا فكريا في القطاع أنها شركات عظيمة وصرح صناعي، لكن ذلك كان قبل خمسين عاما، الأزمة ليست شعارات لكن الطبيعي الصعود والهبوط في الشركات.