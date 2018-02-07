مصدر بالمركزي: سنتسلم مليار دولار من قرض البنك الدولي قريباً

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري إن البنك سيتسلم الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من قرض البنك الدولي "قريبا جدا"، مع انتهاء الإجراءات القانونية.

كان البرلمان قد وافق منذ أيام على اتفاقية الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار و150 مليون دولار.

ووقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع أسعد عالم، الرئيس الإقليمي للبنك الدولي، في مصر في الثامن من ديسمبر الماضي اتفاقية الشريحة الثالثة من قرض البنك لمصر على هامش مؤتمر الاستثمار في إفريقيا الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ.

واتفقت مصر مع البنك الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات؛ لدعم الموازنة العامة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وحصلت مصر على شريحتين سابقتين بقيمة مليار دولار لكل شريحة.

كانت مصر حصلت على شروط ميسرة للقرض تشمل سعر فائدة أقل من 2% وفترة سداد تصل إلى 35 عاما وخمس سنوات سماحاً، وذلك بحسب ما قالته سحر نصر في وقت سابق.

وتوسعت مصر في الاستدانة من الخارج خلال العامين الماضيين لتمويل عجز الموازنة المالية، وسجل الدين الخارجي بنهاية سبتمبر 2017 نحو 80.8 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.