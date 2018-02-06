نائب رئيس البنك الأهلي: 470 مليار جنيه حصيلة الشهادات مرتفعة العائد

كتب - مصطفى عيد ومنال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن استثمارات العملاء في شهادات الادخار مرتفعة العائد التي يصدرها البنك بنسبة 20% و16% وصلت إلى 470 مليار جنيه منذ طرحها في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى الآن.

وأضاف أبو الفتوح على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية في شمال إفريقيا، أن حصة الشهادات ذات العائد 20% وصلت إلى 390 مليار جنيه بنسبة 83% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة الـ 16% نحو 80 مليار جنيه.

ووصلت قيمة تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه وحتى الآن إلى 19 مليار جنيه، بحسب أبو الفتوح.

كما سجل إجمالي تمويل البنك الأهلي لعمليات التجارة الخارجية منذ التعويم 21 مليار دولار، وفقا لنائب رئيس البنك.

وقال أبو الفتوح إن البنك يعتزم رفع رأسماله خلال الربع الحالي إلى 35 مليار جنيه حاليا مقابل 28.6 مليار جنيه حاليا، سيتم تمويله من احتياطيات البنك، حيث تبلغ قيمة حقوق الملكية 90 مليار جنيه.

وأضاف أن البنك يستهدف تحقيق صافي ربح خلال العام المالي الجاري قريبا من ما حققه خلال العام الماضي والبالغ نحو 12 مليار جنيه.

وحقق البنك صافي ربح يتراوح بين 6 و7 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2017-2018، بحسب أبو الفتوح.