الإسترليني يهبط 33 قرشا أمام الجنيه بعد تراجعه عالميا

كتبت- إيمان منصور:

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري مع نهاية التعاملات البنكية اليوم الثلاثاء، بنحو 33 قرشا في سعر البيع مسجلا 24.34 جنيها للشراء و24.67 جنيها للبيع مقابل 24.81 جنيها للشراء و25 جنيها للبيع أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وكانت وكالة رويترز قالت إن الإسترليني استأنف الهبوط اليوم الثلاثاء مسجلا أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار الصاعد أمام العملات الرئيسية، حتى رغم حذر المستثمرين في دفع العملة البريطانية إلى المزيد من التراجع قبل اجتماع بنك انجلترا المركزي هذا الأسبوع.

لكن مع تعافي الدولار من مستويات منخفضة في التعاملات المبكرة، تراجع الجنيه الإسترليني عن مستوى 1.39 دولار للمرة الأولى منذ الثاني والعشرين من يناير موسعا خسائره إلى حوالي 3% منذ أن سجل ذروة عند 1.43 دولار في الخامس والعشرين من يناير ومنخفضا 2.7% منذ يوم الجمعة في أسوأ أداء في ثلاثة أيام منذ أكتوبر 2016، بحسب رويترز.

كما تراجع الإسترليني أمام اليورو 0.3% إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 89 بنسا.

وبحسب البنك الأهلي، هبط أيضا سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري مسجلا 21.68 جنيها للشراء و21.99 جنيها للبيع مقابل 21.89 جنيها للشراء و22.1 جنيها للبيع.

وانخفض أيضا سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 17.59 جنيها للشراء و17.69 جنيها للبيع مقابل 17.62 جنيها للشراء و17.72 جنيها للبيع.