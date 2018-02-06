وكيل محافظ المركزي: قانون البنوك الجديد يدخل الدورة البرلمانية القادمة

كتبت منال المصري ومصطفي عيد:

قالت مي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك لمصراوي، إن قانون البنوك الجديد سيدخل الدورة البرلمانية القادمة.

وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي أن يقدم البنك المركزي (البنوك) مسودة تعديلات قانون البنك المركزي إلى مجلس الوزراء، في نهاية يونيو المقبل، بحسب أوراق المراجعة الثانية لبرنامج مصر والذي كشف عنها الصندوق منذ أسبوعين.

وتنتهي الدورة البرلمانية الحالية في يوليو المقبل، على أن تبدأ الدورة الجديدة في أكتوبر المقبل.

وجاءت تصريحات مي أبو النجا، على هامش مؤتمر التكنولوجيا المالية بشمال أفريقيا سيملس.

وأضافت أن المركزي يعمل حاليا علي إعداد القانون من خلال المستشارين القانونيين كما أنه اقترب من الانتهاء منه.

وقالت أوراق المراجعة الثانية لبرنامج مصر إن القانون سيتم مناقشته مع بعثة صندوق النقد في مصر.

وقالت مي أبو النجار أن البنك المركزى تلقي من البنوك جميع مقترحاتهم لوضعها في الحسبان.