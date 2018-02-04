3 بنوك تخفض أسعار الدولار أمام الجنيه مع نهاية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

خفضت 3 بنوك سعر الدولار أمام الجنيه بين قرش واحد وقرشين، خلال تعاملات مساء اليوم الأحد مقارنة بمستوياته في الصباح، بينما استقر السعر في 6 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي إلى 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مع بداية التعاملات.

كما خفض بنكا القاهرة وأبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع، مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية 17.61 جنيه للشراء، و17.71 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار بداية التعاملات.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي كريدي أجريكول وقناة السويس عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي والبركة عند 17.63 جنيه للشراء، و17.73 جنيه للبيع.