المصرية للاتصالات تجدد اتفاقية خدمات التراسل مع "فودافون" بقيمة 2.3 مليار جنيه

كتبت- شيماء شلبي:

قالت المصرية للاتصالات، اليوم الأحد، إنها وقعت مع شركة فودافون مصر، اتفاقية تجارية لتقديم خدمات التراسل والبنية التحتية، تسري من يناير 2018 ولمدة 3 سنوات.

وأضافت الشركة في بيان، حصل مصراوي على نسخة منه، أن الاتفاقية تضمن حصول المصرية للاتصالات على عائد بقيمة 2.37 مليار جنيه كحد أدنى خلال مدة الاتفاقية، مقابل حصول فودافون مصر على ميزات فنية وتجارية جديدة.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية، المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، وألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون – مصر.

وقال ألكسندر فرومان في البيان "نحن اليوم نجدد اتفاقية تقديم خدمات التراسل والبنية التحتية لمدة ثلاث سنوات بقيمة تتجاوز ملياري جنيه مصري، مما يعد إضافة لاستثمارات فودافون مصر في السوق المصري، من شأنها أن يكون لها أثر كبير على تقديم وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء في السوق"

وأضاف أن"علاقتنا مع المصرية للاتصالات علاقة الشريك الاستراتيجي ودائما ما نتعاون و نتلاقى في حرصنا على تقديم الأفضل للسوق المصري ".

وقالت المصرية للاتصالات إن "تلك الاتفاقية تأتي في خطوة جديدة؛ لتعظيم حجم التبادل والعلاقات التجارية بين الشركتين، وتأكيدا على أهمية الشراكة باعتبارها المفتاح الرئيسي لتأمين التعاون المستمر بين الطرفين".

وتمتلك المصرية للاتصالات 45 % من أسهم فودافون مصر، وهي أكبر شركة محمول في البلاد من حيث الإيرادات وعدد المشتركين، وتحوز الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات.

فيما قال أحمد البحيري" نحن سعداء بتوقيع تلك الاتفاقية التي تدعم علاقة الشراكة بين الشركتين وتعكس حرص المصرية للاتصالات على خلق روابط وعلاقات استراتيجية مع عملائها من المشغلين المحليين، من خلال اتفاقيات طويلة الأمد تضمن لها الريادة السوقية لهذا النوع من الخدمات، خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي ضختها الشركة لتطوير بنيتها التحتية وتقديم بدائل فنية وتجارية أفضل لعملائها".

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