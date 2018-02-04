خالد حنفي: مناقشات لوضع علامة "صنع في الدول العربية" على منتجات المنطقة

كتبت- إيمان منصور:

قال خالد حنفي، أمين اتحاد الغرف العربية ووزير التموين الأسبق، إنه سيتم عقد لقاء مع أمين عام جامعة الدول العربية خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة مدى إمكانية وضع علامة تجارية تحت شعار "صنع في الدول العربية"، على المنتجات التي تنتجها الدول العربية.

وأضاف حنفي في تصريحات لمصراوي على هامش الملتقى الثالث للاستثمار، أن الهدف من وضع هذه العلامة المميزة، إنتاج منتجات ذات جودة صناعية أعلى، وذلك ضمن خطة الاتحاد بتجميع طاقات الدول لتطوير عملية الاقتصاد العربي والنهوض بالقطاع الخاص في الـ22 دولة بالمنطقة.

وقال "على سبيل المثال، يوجد عدد من الدول تستهلك وتنتج إطارات السيارات، فلو استطعنا نتجمع مع بعض ونخلي مركز الإنتاج موحد تحت هوية عربية ومش دولة معينة، هننتج سلعة أعلى في الجودة والقيمة".

وقال حنفي، إنه تم طرح المشروعات الاستثمارية المتاحة بمصر حاليا بعدما تم تأهيل البنية التحتية والتشريعية، في حضور نحو 600 مستثمر من المنطقة العربية خلال جلسات ملتقى الاستثمار اليوم، قائلا،"نستهدف الترويج الكامل للفرص الاستثمارية المتاحة وليس بيع مشروعات فقط".

وأضاف أن الفرص الاستثمارية بمصر كثيرة ومتعددة المجالات خاصة بعد افتتاح المدن الصناعية خلال السنوات الماضية، ومنها مدينة الآثاث بدمياط ومدينة الجلود بالروبيكي ومدينة صناعة البلاستيك بالأسكندرية.