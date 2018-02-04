"الفرخة بأقل من دولار".. كل ما تريد معرفته عن ضجة الدواجن المستوردة (ملف)

كتب- مصراوي:

رصد "مصراوي" إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء الدواجن المجمدة، التي يتم بيعها بالمجمعات الاستهلاكية، وكذلك عن طريق بعض الأفراد في الشوارع.

ووفقا لجولة مصراوي، اليوم الأحد، تراوح سعر "الفرخة" بين 12.5 و14 جنيهاً.

وعبر مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن أن دهشتهم من سعر الدجاجة الواحدة لأنه قليل جداً مقارنة بتكلفة الاستيراد والجمارك والإجراءات المصاحبة له، حيث إن سعر الواحدة لا يتعدى دولارا واحدا.

وسجل سعر صرف الدولار 17.6 جنيه للشراء و17.7 جنيه للبيع، وفقاً لسعر صرفه بالبنك الأهلي.

ويقدم مصراوي، في هذا الملف، كل ما تريد معرفته عن الدواجن المستوردة، التي غزت السوق المصري قبل أيام، ولماذا تباع بأسعار مخفضة؟ وهل تتراجع أسعار الدواجن المحلية هي الأخرى؟

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