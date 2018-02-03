3 % تراجعا في فاتورة استيراد السلع التموينية خلال 2017

القاهرة- وكالات:

شهدت فاتورة استيراد السلع التموينية الاستراتيجية تراجعا خلال العام الماضي بنحو 3% لتسجل 10.628 مليار دولار مقابل 10.962 مليار دولار خلال 2016.

وقال تقرير للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن السلع التموينية الاستراتيجية التي تتمثل في 15 سلعة تستحوذ على 19% من واردات مصر غير البترولية.

وتراجعت فاتورة استيراد اللحوم بشكل ملحوظ خلال العام الماضي بنسبة تقدر بـ 14% لتبلغ 1.393 مليار دولار، مقارنة بعام 2016.

كما انخفضت واردات مصر من الفول لتبلغ 220.64 مليون دولار مقابل 301.22 مليون دولار في 2016 بنسبة تراجع بلغت 26.7%.

كما تراجعت واردات مصر من الزيوت النباتية بنحو 28.7% لتبلغ 1.239 مليار دولار خلال 2017، مقارنة بعام 2016.

وسجلت واردات الألبان ومنتجاتها تراجعا بنحو 30.1% لتبلغ 468.25 مليون دولار في 2017، مقابل 669.1 مليون دولار خلال 2016.

كما انخفضت واردات مصر من الحيوانات الحية خلال العام الماضي بنحو 14.6% لتبلغ ما قيمته 137.12 مليون دولار.

كما انخفضت واردات الشاي بنحو 13.8% لتبلغ 273.11 مليون دولار مقابل 316.88 مليون دولار.

وتراجعت واردات مصر من الذرة بنحو 6.9 % لتبلغ 1.745 مليار دولار في 2017، مقابل 1.875 مليار دولار في 2016.

وسجلت واردات الداوجن تراجعا بنحو 7.9% لتبلغ 154.81 مليون دولار مقابل 168.1 مليون دولار، كما انخفض واردات العدس بنحو 16.5% لتبلغ 89.15 مليون دولار في نهاية 2017.

في المقابل ارتفعت واردات الأرز لتبلغ 50.48 مليون دولار مقابل 45.92 مليون دولار بنسبة بلغت 9.9% في 2017.

وارتفعت واردات السكر في 2017 لتبلغ 788.33 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 44.7%، مقارنة بعام 2016.

وبلغت واردات مصر من القمح 2.597 مليار دولار في 2017 مقابل 2.242 مليار دولار خلال 2016، بارتفاع نسبته 15.8%.

وذكر التقرير أن واردات الياميش ارتفعت خلال العام الماضي بنحو 30.9% لتبلغ 54.35 مليون دولار، مقارنة بعام 2016.

وكذلك زادت واردات الأسماك والقشريات لتبلغ 562.25 مليون دولار في 2017، بزيادة قدرها 11.3%، عن عام 2016.