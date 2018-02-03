محمد صلاح سفيراً لأوبر مصر خلال 2018

كتبت- شيماء شلبي:

أعلنت شركة أوبر مصر، اليوم السبت، توقيع عقد شراكة مع شركة MS Commercial ليمثل لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري، محمد صلاح ، علامة أوبر التجارية لعام 2018، بحسب بيان من الشركة.

وقالت الشركة إن صلاح، سيصبح أول نجم رياضي يعمل سفيراً لتمثيل العلامة التجارية الرائدة في تكنولوجيا النقل في مصر.

وبموجب الشراكة تُتيح أوبر، الفرصة للتواصل المباشر بين محمد صلاح ومحبيه إلي جانب منح المعجبين هدايا موقعة من قبل نجمهم المفضل وتصوير حملة دعائية معه، بحسب البيان.

وقال عبداللطيف واكد، المدير العام لأوبر مصر، في البيان إن "عام 2018 سيكون عاماً رائعاً للكرة المصرية، لذلك وجدنا أن أفضل طريقة للاحتفال والمشاركة في الإنجاز هي توقيع عقد شراكة مع النجم الكبير محمد صلاح، ليصبح سفير العلامة التجارية لأوبر".

وأضاف واكد أن صلاح وضع الكرة المصرية على خريطة كرة القدم العالمية لما يتمتع به من مهارات عالية وشهرة كبيرة على كل الأصعدة المحلية والإفريقية والعالمية، ما دفعنا لاختياره ليكون واجهة أوبر مصر هذا العام.

ونقل البيان عن محمد صلاح، قوله "أنا متحمس للغاية لتفعيل تلك الشراكة مع علامة تجارية تحمل الكثير من الشغف تجاه كرة القدم".

وأضاف صلاح "تمكنت أوبر من تغيير طريقة الانتقال في مصر، ومن ثم توفير وسائل مواصلات أكثر سهولة وأمانًا للمصريين من مكان لآخر ".

يذكر أن أوبر كانت قد وقعت شراكة مع النادي الأهلي نهاية العام الماضي.