أرباح "مصر بني سويف للأسمنت" تتراجع 33.5% العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة مصر بني سويف للأسمنت، خلال العام الماضي بنسبة 33.5% مقارنة بالعام 2016، لتحقق 110.6 مليون جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، إن سبب تراجع أرباح الشركة نتيجة ارتفاع التكلفة بعد تحرير سعر الصرف، وما نتج عنه من ارتفاع أسعار كافة مدخلات ومستلزمات الإنتاج وبينها "الغاز والطاقة والفحم والمازوت".

وأضافت الشركة، أنه فضلا عن ذلك ارتفعت أسعار النقل، بالإضافة إلى زيادة ضريبة الدخل نتيجة فروق العملة.

وتعمل الشركة في إنتاج جميع أنواع الأسمنت وغيرها من المنتجات الأسمنتية المرتبطة بها.

وحررت مصر سعر صرف في نوفمبر 2016 وهو ما أدى إلى موجة غلاء مرتفعة وارتفع التضخم لاعلى مستوياته في نحو 30 سنة قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ في الشهور الثلاثة الأخيرة.