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انخفاض اليورو والإسترليني.. أسعار العملات بعد تثبيت الدولار الجمركي في مارس

05:15 م الأربعاء 28 فبراير 2018
انخفاض اليورو والإسترليني.. أسعار العملات بعد تثبيت الدولار الجمركي في مارس

كتبت- شيماء حفظي:
أعلنت مصلحة الجمارك اليوم الأربعاء، عن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بعد تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيها خلال شهر مارس المقبل.

ووفقا لبيان أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في التعاملات الجمركية، الصادر من وزارة المالية لشهر مارس، انخفض سعر اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني.

وخفضت المالية سعر اليورو أمام الجنيه نحو قرشين، ليسجل 19.7 جنيه، كما انخفض سعر الجنيه الإسترليني بنحو 4 قروش، ليسجل 22.3 جنيه، وكذلك تخفيض سعر الفرنك السويسري قرشا واحدا، ليسجل 17 جنيها.

وأظهرت بيانات وزارة المالية كذلك، تثبيت سعر الريال السعودي أمام الجنيه خلال تعاملات شهر مارس المقبل عند 4.3 جنيه، والدرهم الإماراتي عند 4.4 جنيه.

 

 

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