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عرض لشراء مينا للمنتجعات السياحية مقابل 225 مليون جنيه

01:01 م الأربعاء 28 فبراير 2018
عرض لشراء مينا للمنتجعات السياحية مقابل 225 مليون جنيه

شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، اليوم الأربعاء، إنها تلقت عرضا لشراء كامل حصتها، في شركة مينا للمنتجعات السياحية التابعة لها، مقابل 225 مليون جنيه.

وتمتلك مينا للاستثمار السياحي 99.98% من أسهم شركة مينا للمنتجعات السياحية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إنها تدرس العرض حاليا، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل عن هوية مقدم العرض.

وتعمل شركة مينا للاستثمار السياحي، في القطاع العقاري والسياحي، ولديها 15 شركة في السودان ومصر والإمارات.

ومن أبرز مساهمي الشركة لما القابضة السعودية، ومجموعة عارف الاستثمارية وأثمان الاستثمارية، وشرق للاستثمار والكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي – الأردن.

شركة مينا للاستثمار السياحي عرض شراء البورصة

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