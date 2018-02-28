ألف جنيه زيادة في أسعار الورق بسبب ارتفاع الخام عالميا

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن أسعار الورق ارتفعت ألف جنيه، خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب ارتفاع أسعار الخام العالمية.

وأوضح أن سعر طن الورق محليا ارتفع إلى 16 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، بسبب ارتفاع سعر "لُب الورق" عالميا، الأمر الذي رفع من تكلفة الإنتاج المحلي.

وقال جابر إن أسعار الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني لم تتأثر بهذه الزيادة في التكلفة، حيث انتهت طباعتها وتوزيعها، لكنه توقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 15% خلال الموسم المقبل، في حالة استمرار هذا الارتفاع في الأسعار.

وسجلت أسعار مجموعة الكتب والصحف والمجلات زيادة بنسبة 19.3% في يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بحسب تقرير التضخم الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.