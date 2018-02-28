التخطيط: اختيار محمود منتصر رئيس غير تنفيذي لشركة "إن أي كابيتال"

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط في بيان، إنه تم اختيار محمود منتصر رئيسا غير تنفيذي لشركة "إن اي كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية، خلفا لأحمد الصياد الرئيس السابق.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التخطيط هالة السعيد مع مجلس إدارة الشركة أمس للإعلان عن استيراتيجة الشركة وتحديد أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعد اختيار منتصر، بحسب بيان الوزارة.

ويشغل منتصر حاليا منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش الاستراتيجية المتوقعة للعام الحالي 2018. وقالت الوزارة إن الشركة ستواصل مسانداتها لبرنامج الطرح العام لبعض الشركات الحكومية والمشتركة، تحت رعاية اللجنة الوزارية المختصة برئاسة وزارة المالية، وإنها ستواصل تقديم الدعم الفني والاستشارات المالية وخدمات إعادة الهيكلة للهيئات والوزارات المختلفة من خلال إن آي للاستشارات.

وعلى صعيد الاستثمار المباشر قامت شركة أيادي للاستثمار والتنمية، التابعة لـ "إن آي كابيتال" بتأسيس شركة كرييتيف ميديا فنتشرز (إبداع) التي تستهدف الاستثمار فى قطاع الإعلام والتكنولوجيا، بغرض تطوير الصناعة والمساهمة في زيادة المردود الاقتصادي للقطاع في الدخل القومي، بحسب البيان.

يُذكر أن شركة "إن آي كابيتال" هي شركة استثمار مملوكة لبنك الاستثمار القومي، الذي تترأس مجلس إدارته هالة السعيد، وزيرة التخطيط.