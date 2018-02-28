ارتفاع البلطي والبوري والجمبري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

كتبت- إيمان منصور:

ارتفعت أسعار سمك البلطي والبوري والجمبري بسوق العبور اليوم الأربعاء مقارنة بأسعار الأمس.

بينما استقرت أسعار البلطي الفيله والسبيط وسمك المكرونة السويسي عند نفس أسعار الأمس.

وارتفع سعر كيلو سمك البوري في سوق العبور اليوم بنحو جنيهين، ليتراوح بين 42 و48 جنيها مقارنة بمستويات أمس.

وارتفعت سعر كيلو السمك البلطي ليترواح بين 20 و22 جنيها بزيادة 50 قرشا، وبقى سعر كيلو الكابوريا مستقرا بين 26 و100 جنيه، وهي نفس أسعار الأمس.

وارتفع سعر كيلو الجمبري الجامبو بنحو 5 جنيهات في الكيلو بين 350 و380 جنيها، والجمبري الممتاز بين 250 و280 جنيها بزيادة 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه.

وبلغ سعر كيلو سمك المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيها بزيادة جنيها.