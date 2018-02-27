لاجارد: النمو العالمي قوي ولكن على الدول التأهب للتغيير

القاهرة- وكالات:

قالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن الاقتصاد العالمي يبدي مظاهر نمو واسع النطاق لكن الصورة العامة تتغير مع زيادة مخاطر منازعات تجارية وتطبيع السياسيات النقدية والتغيرات التكنولوجية.

ونقلت وكالة رويترز اليوم عن لاجارد قولها في مؤتمر للصندوق في جاكرتا للتحضير للاجتماعات السنوية في بالي في أكتوبر إن الصندوق يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.9% في 2018 و2019.

ولم يطرأ تغيير على التوقعات عما كانت عليه في يناير ولكنها أعلى من 3.7 في عام 2017.

وقالت لاجارد إن رابطة دول جنوب شرق آسيا تتأهب لرفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا لكنها حذرت من أن واضعي السياسيات بحاجة إلى أن يتوخوا الحذر بشأن أثر ذلك على الاستقرار المالي وتقلبات التدفقات الرأسمالية.

وقالت "نعلم أن تأثير ذلك سيمتد حول العالم. نعلم من فترة أن ذلك سيحدث. لكن من غير الواضح كيف سيوثر التحول على دول أخرى وشركات ووظائف وأرباح".

وقالت لاجارد "سيتأثر عدد كبير من الوظائف بشكل أو بآخر. البعض سيختفي ولكن عددا أكبر سيتأثر بالتوسع في الاعتماد على الآلات لذا نحتاج للتفكير في مستقبل العمل".

وأضافت أنه لا يوجد توجه واحد وأن على كل دولة تحديد المسار الذي ستسلكه.