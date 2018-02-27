زيادة الأسعار ترفع أرباح "إيديتا" 44.5% في 2017

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إنها حققت زيادة في أرباحها خلال العام الماضي بنسبة 44.5%، لتسجل 243 مليون جنيه مقارنة بأرباح 2016، بفضل رفع أسعار منتجاتها خلال العام.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن إيراداتها خلال 2017، ارتفعت بنسبة 21.6%، لتسجل 3.04 مليار جنيه.

وأرجعت الشركة في بيانها، نمو الإيرادات إلى مردود خطة زيادة الأسعار منذ تحرير الصرف.

وقالت الشركة إن آخر زيادة مباشرة في الأسعار كانت في ديسمبر 2016، بعد تحرير سعر الصرف، وعلى هذه الخلفية ارتفع متوسط أسعار البيع 61.1% في 2017.

ورغم ارتفاع إيرادات الشركة إلا أن إجمالي حجم مبيعاتها تراجع بنسبة 24.5% ليصل إلى 2.17 مليار عبوة خلال 2017 مقارنة بالعام السابق له.

وأشارت الشركة إلى تعافي حجم مبيعاتها بوتيرة جيدة على مدار العام 2017.

وقالت الشركة، إن قطاع "الكيك" تصدر إيراداتها حيث بلغت مساهمته في نمو الإيرادات المجمعة 53.9% ويليه الويفر ثم الكرواسون.

وحققت الشركة زيادة بنسبة 32% في مبيعاتها من التصدير خلال 2017، لتسجل 237 مليون جنيه.

إيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.