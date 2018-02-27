انخفاض الباذنجان والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

انخفضت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الأمس.

وانخفض سعر كيلو الباذنجان البلدي 50 قرشا للكيلو، وتراجع سعر كيلو الكوسة بواقع 75 قرشا، واليوسفي 50 قرشا للكيلو، بينما ارتفع سعر كيلو الموز 50 قرشا.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضراوات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 1.50 و3.35 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2.25 و3.25 جنيه للكيلو، بانخفاض 25 قرشا.

الفاصوليا بين 10 و12 جنيها للكيلو.

الباذنجان البلدي بين 2 و 3 جنيهات للكيلو، بانخفاض 75 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و3.5 جنيه.

البسلة بين 3.5 و4.5 جنيه.

السبانخ بين 2.25 و3.25 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3.5 و4.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 2 و4 جنيهات بانخفاض 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الجوافة بين 2.5 و5.5 جنيه.

الرمان بين 8 و12 جنيها.

الفراولة بين 5 و7.5 جنيه.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الموز البلدي بين 4.5 و5.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.