البوري يرتفع والبلطي يستقر.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت - دينا خالد:

ارتفعت أسعار سمك البوري جنيها واحدا، بينما استقرت أسعار البلطي والجمبري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور مقارنة بمستويات أمس الإثنين.

وارتفع سعر كيلو سمك البوري في سوق العبور اليوم بنحو جنيه واحد، ليتراوح بين 40 و46 جنيها مقارنة بمستويات أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليترواح بين 19.5 و21.5 جنيه، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 24 و100 جنيه، وهي نفس أسعار الأمس.

واستقر سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 325 و375 جنيها، والجمبري الممتاز بين 225 و275 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه.

ووصل سعر كيلو سمك المكرونة السويسي إلى بين 55 و65 جنيها.