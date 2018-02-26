أكثر الكلمات إنتشاراً

رسوم العمرة الغاز الطبيعي انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 مهرجان برلين السينمائي الدوري المصري

لجنة مؤقتة لإدارة غرفة الملابس الجاهزة برئاسة محمد عبدالسلام

09:12 م الإثنين 26 فبراير 2018
لجنة مؤقتة لإدارة غرفة الملابس الجاهزة برئاسة محمد عبدالسلام

وزير التجارة والصناعة طارق قابيل

القاهرة- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، برئاسة محمد عبدالسلام رئيس شركة حبيبة لصناعة المنسوجات.

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من فاضل غزال مرزوق، وحمدي الطباخ، وبهية مدحت محمود نظيم، ويحيى زنانيري.

ونص القرار على أن تتولى اللجنة تسيير أعمال الغرفة ماليا وإداريا لمدة سنة، او لحين إجراء انتخاب مجلس إدارة الغرفة استكمالا للدورة 2016-2019 وانعقاد جلساته أيهما أقرب.

كان رئيس الوزراء أصدر القرار رقم 119 لسنة 2018 بإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة، في اتحاد الصناعات، والتي كانت جزءا من غرفة الصناعات النسيجية.

وزير التجارة وزارة التجارة غرفة صناعة الملابس شركة حبيبة لصناعة المنسوجات غرفة الصناعات النسيجية

الخبر التالى:

وزارة المالية: 31 جنيها سعر سجائر "كاميل" الأصفر والأزرق

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان