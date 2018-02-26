لجنة مؤقتة لإدارة غرفة الملابس الجاهزة برئاسة محمد عبدالسلام

القاهرة- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، برئاسة محمد عبدالسلام رئيس شركة حبيبة لصناعة المنسوجات.

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من فاضل غزال مرزوق، وحمدي الطباخ، وبهية مدحت محمود نظيم، ويحيى زنانيري.

ونص القرار على أن تتولى اللجنة تسيير أعمال الغرفة ماليا وإداريا لمدة سنة، او لحين إجراء انتخاب مجلس إدارة الغرفة استكمالا للدورة 2016-2019 وانعقاد جلساته أيهما أقرب.

كان رئيس الوزراء أصدر القرار رقم 119 لسنة 2018 بإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة، في اتحاد الصناعات، والتي كانت جزءا من غرفة الصناعات النسيجية.