وزارة المالية: 31 جنيها سعر سجائر "كاميل" الأصفر والأزرق

القاهرة- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار وزير المالية، عمرو الجارحي، بتحديد سعر سجائر ماركة "كاميل"، بقيمة 31 جنيها.

ونص القرار الذي صدر بتاريخ أمس، على أن يتخذ هذا السعر أساسا لحساب الضريبة، وأن يعمل به في اليوم التالي لنشره.

وبحسب القرار فقد تم تحديد سعر الصنفين كاميل فلتر أصفر وكاميل أزرق، بقيمة 31 جنيها.

يذكر أن شركة جابان توباكو إنترناشيونال، اليابانية، أعلنت في نهاية الشهر الماضي، عن طرح هذين الصنفين، باعتبارهما أحدث منتجاتها في السوق المصري، بسعر بيع للمستهلك 30 جنيها، ويتم تصنيعها في شركة الشرقية للدخان.