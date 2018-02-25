8 بنوك تخفض أسعار الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه بين قرش و5 قروش في 8 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستويات الصباح، بينما استقر السعر في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي.

وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع في الصباح.

كما خفض بنك مصر سعر العملة الأمريكية إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع في الصباح.

وانخفض سعر الدولار في بنكي القاهرة والإسكندرية إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع في الصباح.

وخفضت بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي سعر الدولار إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.62 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في البنك العربي الإفريقي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.