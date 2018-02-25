السياحة: إلغاء وتخفيض الجزاءات على ٦٠ شركة سياحية

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة، اليوم الأحد، إنها ألغت وخضت الجزاءات الموقعة على ٦٠ شركة سياحية، بعد قيام اللجنة القانونية بالوزارة بمراجعة المبررات التي ساقتها تلك الشركات في الالتماسات والتظلمات التي تقدمت بها.

وأضافت الوزارة في بيان حصل عليه مصراوي، أنه جاري النظر حاليا في تظلمات أكثر من ١٠٠ شركة أخري.

وقال محمد شعلان، رئيس قطاع شركات السياحة والمرشدين السياحيين بالوزارة، إن قرار وزارة السياحة بإلغاء وتخفيض العقوبات جاء بعد الدراسة الدقيقة للتظلمات التي تقدمت بها هذه الشركات واقتناع اللجنة القانونية بالأسباب والمبررات التي وردت بها.

وأضاف أن الدور الرقابي للوزارة على شركات السياحة لا يقتصر فقط على مراقبة أداء هذه الشركات وتوقيع العقوبات على المخالف منها ولكنه يشمل أيضا الحرص على مصلحة شركات السياحة بما يضمن نهضة القطاع ويحقق الصالح العام، بحسب البيان.