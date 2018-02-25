بنك عَوده يطلق مسابقة للفوز برحلات تشجيع مجانية لمصر في كأس العالم

كتبت منال المصرى:

أطلق بنك عَوده اليوم الأحد مسابقة للفوز بـ 10 رحلات مجانية شاملة تذاكر الطيران والمباريات وتكاليف الإقامة، لتشجيع المنتخب المصري في كأس العالم بروسيا خلال الصيف المقبل.

وقال البنك في بيان صحفي إن بداية من 25 فبراير الجاري، سيتيح فرص متساوية لدخول السحب على الرحلات سواء لعملائه الحاليين أو المتعاملين لأول مرة.

وأضاف أن المسابقة تتاح للعملاء الجدد عند فتح حساب بحد أدنى 1000 جنيه أو الحصول على قرض شخصي أو قرض سيارة بحد أدنى 10 آلاف جنيه حتى نهاية مارس.

كما تضم المسابقة العملاء الذين يشترون بأي بطاقة ائتمان أو خصم من بطاقات بنك عوده .

وبحسب البيان فإن الحد الأدنى للتمويل في حالة القرض الشخصي أو قرض السيارة لابد أن يكون بقيمة 10 آلاف جنيه، حيث تعطي كل ألف جنيه فرصة واحدة للفوز بالسحب.

كما يسمح البنك لمستخدمي البطاقات الائتمانية أو الخصم في عمليات شراء حتى مارس المقبل في دخول المسابقة، بحد أدنى للشراء جنيهاً واحداً.

وقال البنك إن عمليات الشراء تتضمن العمليات المحلية والدولية، ولا تشمل عمليات السحب النقدي بجميع أنواع البطاقات.

وقال البنك إن العملاء الجدد سيتم دخولهم بشرط إيداع قيمة ألف جنيه تظل في الحساب الجاري أو التوفير حتى مارس المقبل، أما بالنسبة للعملاء الحاليين، فسيتم احتساب المبلغ المودع بداية من 25 فبراير الجاري فقط لدخول السحب على أن يجري السحب خلال شهر أبريل المقبل.