البنك التجاري الدولي يصدر شهادة بعائد متغير 16%
كتبت - منال المصري:
قال مصدر مسؤول في خدمة العملاء بالبنك التجارى الدولي "CIB"، إن البنك قرر اليوم الأحد طرح شهادة بفائدة متغيرة 16% سنويا، بأجل 3 سنوات، على أن يصرف العائد كل ربع سنة.
وأضاف المصدر أن الشهادة متاحة للعملاء بدءا من اليوم وحتى يوم 27 من شهر مارس، حيث يبلغ الحد الأدنى للشراء 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.
ويشترط البنك لشراء الشهادات الحصول على قرض شخصي بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من قيمة أموال العميل المستثمرة في هذه الشهادات وبفائدة تزيد 2.2% عن عائد الشهادة، بحسب المصدر.
وقال المصدر إن العميل يحصل على مجموعة من المزايا مع شراء الشهادات منها إعفاؤه من المصاريف الإدارية للقرض والبالغة 1.5% من إجمالي قيمة القرض، كما يتم إصدار بطاقة ائتمان دون مصاريف في أول سنة.
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