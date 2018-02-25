البنك التجاري الدولي يصدر شهادة بعائد متغير 16%

كتبت - منال المصري:

قال مصدر مسؤول في خدمة العملاء بالبنك التجارى الدولي "CIB"، إن البنك قرر اليوم الأحد طرح شهادة بفائدة متغيرة 16% سنويا، بأجل 3 سنوات، على أن يصرف العائد كل ربع سنة.

وأضاف المصدر أن الشهادة متاحة للعملاء بدءا من اليوم وحتى يوم 27 من شهر مارس، حيث يبلغ الحد الأدنى للشراء 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

ويشترط البنك لشراء الشهادات الحصول على قرض شخصي بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من قيمة أموال العميل المستثمرة في هذه الشهادات وبفائدة تزيد 2.2% عن عائد الشهادة، بحسب المصدر.

وقال المصدر إن العميل يحصل على مجموعة من المزايا مع شراء الشهادات منها إعفاؤه من المصاريف الإدارية للقرض والبالغة 1.5% من إجمالي قيمة القرض، كما يتم إصدار بطاقة ائتمان دون مصاريف في أول سنة.