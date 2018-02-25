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"QNB" القطرية تبيع حصة من بنكها في مصر

10:39 ص الأحد 25 فبراير 2018
"QNB" القطرية تبيع حصة من بنكها في مصر

بنك قطر الوطني الأهلي

القاهرة- مصراوي:

قال بنك قطر الوطني الأهلي مصر، اليوم الأحد، في بيان صحفي للبورصة، إن شركة بنك قطر الوطني، المالكة له باعت ما يقرب من 1.5% من حصتها في البنك.

وأضاف البنك في البيان أنه باع 13.5 مليون سهم من أسهم البنك لتتراجع نسبة مساهمة الشركة المالكة في فرعها بمصر إلى 95.6% مقابل 97.125% سابقا.

وبحسب النشرة التي أرسلها البنك للبورصة فإن قيمة الصفقة بلغت نحو 815.1 مليون جنيه مصري.

كان البنك قد قال في بيان سابق إن بيع حصة من فرعه في مصر يأتي في إطار التوافق مع متطلبات البورصة المصرية والهيئات الرقابية الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالأسهم الحرة للتداول.

وتلزم البورصة الشركات المدرجة بوضع نسبة تداول حر لأسهمها في السوق بنحو 5% بعيدا عن حصة الشركة المالكة.

بنك قطر الوطني البورصة

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