أكثر الكلمات إنتشاراً

رسوم العمرة الغاز الطبيعي انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 مهرجان برلين السينمائي الدوري المصري

"المصرية للتكرير" تحصل على 500 مليون دولار للإسراع في تنفيذ "مصفاة" مسطرد

11:08 ص الأحد 25 فبراير 2018
"المصرية للتكرير" تحصل على 500 مليون دولار للإسراع في تنفيذ "مصفاة" مسطرد

مصفاة تكرير بترول

كتب - مصطفى عيد:

قالت شركة القلعة القابضة للاستشارات المالية، اليوم الأحد، إن الشركة المصرية للتكرير - التابعة لها - حصلت على قروض وتعهدات حقوق ملكية إضافية بقيمة 500 مليون دولار تقريبا.

وأضافت القلعة في بيان للبورصة اليوم، أن الحصول على هذه القروض والتعهدات يأتي من أجل التعجيل بتنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع مصفاة التكرير، سعيا لبدء الإنتاج التجريبي بنهاية يونيو المقبل.

وتنشئ الشركة المصرية للتكرير مصفاة لتكرير البترول في مدينة مسطرد بالقليوبية لتكرير النفط الخام وإنتاج المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والبنزين والمازوت وغيرها.

 وتوصلت الشركة المصرية للتكرير إلى اتفاق مع المقاول العام للمشروع - تحالف شركات Gs Engineering الكورية، وMitsui اليابانية - للمضي قدما بالمشروع والذي بلغ معدل تنفيذه 96.35% في منتصف فبراير الجاري، بحسب بيان القلعة.

وقالت القلعة إن التكلفة الاستثمارية للمشروع ترتفع بذلك إلى حوالي 4.2 مليار دولار بدلا من 3.7 مليار دولار.

وتصل ملكية شركة القلعة في الشركة المصرية للتكرير إلى 17.45% بصورة غير مباشرة.

بينما تبلغ نسبة ملكية المؤسسات الحكومية الفعلية من رأسمال الشركة حوالي 50%، بحسب الموقع الإلكتروني للمصرية للتكرير.

وقالت القلعة إنها أوفت بكامل التزاماتها المالية للمشروع، ولا توجد لديها أية التزامات مالية مستقبلية تجاهه.

شركة القلعة القابضة الشركة المصرية للتكرير قروض دولار

الخبر التالى:

أوراسكوم للتنمية تبيع بعض أصولها لتخفيض ديونها بقيمة مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان