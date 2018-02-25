"المصرية للتكرير" تحصل على 500 مليون دولار للإسراع في تنفيذ "مصفاة" مسطرد

كتب - مصطفى عيد:

قالت شركة القلعة القابضة للاستشارات المالية، اليوم الأحد، إن الشركة المصرية للتكرير - التابعة لها - حصلت على قروض وتعهدات حقوق ملكية إضافية بقيمة 500 مليون دولار تقريبا.

وأضافت القلعة في بيان للبورصة اليوم، أن الحصول على هذه القروض والتعهدات يأتي من أجل التعجيل بتنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع مصفاة التكرير، سعيا لبدء الإنتاج التجريبي بنهاية يونيو المقبل.

وتنشئ الشركة المصرية للتكرير مصفاة لتكرير البترول في مدينة مسطرد بالقليوبية لتكرير النفط الخام وإنتاج المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والبنزين والمازوت وغيرها.

وتوصلت الشركة المصرية للتكرير إلى اتفاق مع المقاول العام للمشروع - تحالف شركات Gs Engineering الكورية، وMitsui اليابانية - للمضي قدما بالمشروع والذي بلغ معدل تنفيذه 96.35% في منتصف فبراير الجاري، بحسب بيان القلعة.

وقالت القلعة إن التكلفة الاستثمارية للمشروع ترتفع بذلك إلى حوالي 4.2 مليار دولار بدلا من 3.7 مليار دولار.

وتصل ملكية شركة القلعة في الشركة المصرية للتكرير إلى 17.45% بصورة غير مباشرة.

بينما تبلغ نسبة ملكية المؤسسات الحكومية الفعلية من رأسمال الشركة حوالي 50%، بحسب الموقع الإلكتروني للمصرية للتكرير.

وقالت القلعة إنها أوفت بكامل التزاماتها المالية للمشروع، ولا توجد لديها أية التزامات مالية مستقبلية تجاهه.