الحكومة تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى 983 مليار جنيه خلال العام المقبل

كتبت- إيمان منصور:

تستهدف الحكومة رفع معدل الاستثمار خلال العام المالي المقبل إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب، 16.4% متوقعه خلال العام المالي الجاري.

وقالت بيانات لوزارة التخطيط اليوم السبت إن رفع معدل الاستثمار خلال العام المالي المقبل، يتطلب زيادة الاستثمارات الكلية إلى 983 مليار جنيه مقابل 756 مليار جنيه خلالب العام المالي الجاري.

وقالت الوزارة إنها تستهدف رفع معدل الاستثمار في عام 2021-2022 إلى 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لوزارة التخطيط فإن معدل الاستثمار خلال العام المالي الماضي، بلغ 15.3%.

وارتفعت الاستثمارات الكلية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 46% لتصل إلى 353 مليار جنيه، بحسب وزارة التخطيط.

وقالت إن معدل الاستثمار وصل خلال النصف الأول من 2017-2018 إلى 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا للتخطيط فإن الاستثمارات العامة بلغت نحو 95 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة نمو بلغت 86%.

وتوسعت الحكومة خلال العام الماضي في المشروعات القومية مثل إنشاء طرق جديدة وكباري من أجل دفع حركة الإنتاج وتوفير فرص عمل.