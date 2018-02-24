ما هي أبرز القطاعات التي وفرت وظائف للمصريين في الربع الثاني من العام؟

كتبت - إيمان منصور:

أظهر تقرير لوزارة التخطيط، اليوم السبت، أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة وفر حوالي 40% من فرص العمل الجديدة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.

وقالت الوزارة في تقرير عن أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال النصف الأول من 2017-2018، الصادر اليوم، إن قطاع التجارة وفر هذه الفوظائف بسبب نمو المنافذ التسويقية، والمراكز التجارية، ومشروع جمعيتي، والمناطق اللوجستية.

كما وفر قطاع النقل والتخزين حوالي 29% من فرص العمل الجديدة خلال الربع الثاني من عام 2017-2018، وذلك بسبب تحسن نشاط النقل في ضوء تنامي حركة التجارة الداخلية وحركة التصدير، بحسب التقرير.

وانخفض معدل البطالة إلى أقل مستوى له في 7 أعوام خلال الربع الرابع من عام 2017 عند 11.3% من إجمالي قوة العمل، مقابل 11.9% خلال الربع الثالث من العام، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 15 فبراير الجاري.

ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء، جذب نشاط النقل والتخزين 724 ألف مشتغل جديد خلال الربع الرابع من 2017 سواء من الداخلين لسوق العمل أو المتحولين من أنشطة أخرى.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم السبت، إن الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة إلى 10.2% بنهاية العام المالي القادم، و8.5% بنهاية عام 2020 –2021.

وأضافت الوزيرة، خلال المؤتمر الإقليمي الأول لشباب شمال الصعيد بعنوان" شارك تبدع تنطلق"، اليوم، أن معدل البطالة تراجع بشكل تدريجي منذ عام 2013- 2014 ليصل إلى 11.3% خلال الربع الماضي.

وقالت هالة السعيد، خلال المؤتمر، إن "تراجع معدلات البطالة بهذا الشكل ليس كافيا وأنا أدرك ذلك، ولدينا خططا لزيادة معدلات التخفيض لأن هذه الحماية الاجتماعية الحقيقية التي تستطيع الدولة توفيرها للمواطن".

وأَضافت "نستهدف توفير نحو ٨٠٠ ألف فرصة عمل في المتوسط، خاصة أن لدينا من ٦٥٠ إلى ٧٥٠ ألف خريج جامعي سنويا ونستهدف أن يتم استيعاب الخريجين وجزء من البطالة المتوقفة سابقا ليستمر انخفاض معدلات البطالة".