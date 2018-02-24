قناة السويس تتصدر قطاعات الاقتصاد الأكثر نموا في الربع الثاني (إنفوجرافيك)

كتبت- إيمان منصور:

تصدرت قناة السويس، القطاعات الاقتصادية الأكثر نموا في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، بمعدل نمو 13%، بحسب تقرير، وزارة التخطيط عن أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال النصف الأول من 2017-2018، الصادر اليوم السبت.

وجاء في الترتيب الثاني من حيث معدل النمو بين قطاعات الاقتصاد المصري قطاع الاتصالات بنسبة 9.6%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.5%.

وجاء في الترتيبين الرابع والخامس قطاعا الاستخراجات، وتكرير البترول بمعدلي نمو 8.1% و6.6% على التوالي.

وسجلت كل القطاعات الـ 17 التي يشملها الاقتصاد المصري معدلات نمو موجبة كان أقلها قطاعي الحكومة والكهرباء بنسبتي 1.6% و1.9% على التوالي.

وساهمت 3 قطاعات هي الاستخراجات والصناعات التحويلية والتشييد والبناء بنسبة 35.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري والذي بلغ 5.3%.

واستحوذ قطاع الاستخراجات على 14.1% من المساهمة في النمو خلال الربع الثاني، وقطاع الصناعات التحويلية 10.7%، والتشييد والبناء 10.7%.