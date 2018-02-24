البوري مستقر عند 45 جنيها.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الأسماك خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور عند نفس مستوياتها أمس.

وسجل سعر كيلو سمك البوري في سوق العبور اليوم، بين 40 و45 جنيها، مستقرا عند أسعار الأمس.

واستقر أيضا سعر كيلو السمك البلطي، بين 20 و22 جنيها، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 340 و400 جنيه، والجمبري الممتاز بين 240 و300 جنيه، وهي نفس أسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 26 و100 جنيه، والسبيط بين 70 و100 جنيه، والمكرونة السويسي بين 50 و66 جنيها.