البنك العقاري يدرس إنشاء صندوق لتمويل المشروعات متناهية الصغر

كتبت- منال المصري:

قال عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري اليوم الجمعة، إن البنك يتفاوض مع مؤسسة سند للحصول على خط تمويل خاص لتسهيلات لمشروعات متناهية الصغر.

وأضاف كمال في بيان حصل مصراوي على نسخة منه، أن البنك يدرس أيضا، إنشاء صندوق خاص لتمويل المشروعات متناهية الصغر "الميكرو فاينانس".

وقال كمال إن البنك العقاري وقع اتفاقية مع "إل أي سكور" لتسجيل الأصول المنقولة ويدرس الآن اتفاقية أخرى تتعلق بدرجات الجدارة مع نفس المؤسسة.

ومن المتوقع تخلص البنك العقاري من فجوة المخصصات تماما مع إنتهاء العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨، بحسب رئيس مجلس إدارة البنك.

وأشار كمال إلى أن البنك العقاري يدرس إنشاء شركه متخصصة لإداره الأصول الفندقية والمنتجعات السياحية التي يتملكها بمشاركه مجموعه عالميه متخصصة في هذا المجال بألمانيا ومؤسسات خاصه بمصر تبدء بإداره فندق لونج بيتش ذات الـ 1000 غرفه بمنطقه الغردقة.

ومن المنتظر عقد أول جمعية عمومية للبنك خلال الشهر القادم والتي لم يتاح لها الانعقاد منذ عام ٢٠١٠، بحسب كمال .