سعد الحريري وسحر نصر يناقشان توطيد العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر

بيروت - (أ ش أ)

استقبل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي يرافقها سفير مصر في لبنان نزيه النجاري.

وتناول اللقاء بحث كيفية توطيد العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر بما يعود بالنفع على الشعبين، ومتابعة نتائج اجتماع اللجنة المشتركة للبلدين والذي عقد مؤخرًا في القاهرة، وكذلك تفعيل الشراكة فيما بين الحكومتين، والشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وكانت الدكتورة سحر نصر قد وصلت إلى بيروت مساء أمس في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.