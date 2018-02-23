5 جنيهات للملوخية واليوسفي.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار الطماطم والبطاطس والخيار البلدي، والبرتقال واليوسفي والجوافة في سوق العبور اليوم الجمعة عند نفس مستوياتها أمس.

وسجل سعر البطاطس بين 1.8 و2.5 جنيه، والملوخية بين 3 و5 جنيهات، واليوسفي بين 2 و5 جنيهات، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضراوات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 1.5 و3 جنيهات.

البطاطس بين 1.8 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2.25 و3.75 جنيه.

السبانخ بين 2 و3.25 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 و12 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 2 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

الرمان بين 8 و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و6 جنيهات.