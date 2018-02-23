5 جنيهات للملوخية واليوسفي.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم
كتبت- إيمان منصور:
استقرت أسعار الطماطم والبطاطس والخيار البلدي، والبرتقال واليوسفي والجوافة في سوق العبور اليوم الجمعة عند نفس مستوياتها أمس.
وسجل سعر البطاطس بين 1.8 و2.5 جنيه، والملوخية بين 3 و5 جنيهات، واليوسفي بين 2 و5 جنيهات، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضراوات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضراوات:
الطماطم بين 1.5 و3 جنيهات.
البطاطس بين 1.8 و2.5 جنيه.
الكوسة بين 2.25 و3.75 جنيه.
السبانخ بين 2 و3.25 جنيه.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.
الملوخية بين 3 و5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الفاصوليا بين 8 و12 جنيها.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.
البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 3 و5.5 جنيه.
اليوسفي بين 2 و5 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.
الجوافة بين 4 و6 جنيهات.
الرمان بين 8 و12 جنيها.
الموز البلدي بين 5 و6 جنيهات.
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